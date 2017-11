Duras declaraciones: el titular de la AFA minimizó el paro de la B Nacional

El titular de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, señalo este jueves que los clubes de la Primera B Nacional "tuvieron tres meses para organizar un campeonato" que no tuviera costos altos, pero dijo que "no lo hicieron", a la vez que señaló que esa categoría decidió "parar" y remarcó que "las otras divisiones juegan".





"Vamos a tratar de bajar los costos del fútbol argentino. Tuvieron tres meses para organizar un campeonato que no tuviera estos costos, y no lo hicieron. Decidieron parar, pero las otras divisiones juegan", aseveró.





En diálogo con Milenium Sports por FM Milenium añadió: "Fuimos todos responsables de esto. La administración de la AFA la hicimos todos, con más o menos responsabilidad. Muchos levantaron la mano".





Además Pérez manifestó: "Manejar la AFA es un poco más complejo que Belgrano. La AFA tiene resortes que no tiene un club de fútbol y confío en que vamos a resolverlo. Hay que tener una administración más clara. Hubo bastante desatino y estamos intentando emprolijarlo".





"Estamos haciendo lo posible, sin aportes de ninguna naturaleza. Nos deben muchos pagos, y esto forma parte de una cultura de muchos años. Luchamos permanentemente contra ello", expresó. En tanto, dijo que desde la AFA están "a favor del fútbol, sea la división que sea" mientras que dijo: "Vamos a administrar la situación de cada club de la mejor manera. Este viernes seguramente daremos cifras de los clubes que tienen problemas, y esperemos que lo entiendan".





"Los clubes que más hablan son los que más deben", subrayó Pérez, a la vez que declaró: "Creemos en el diálogo, vamos a seguir charlando siendo lo más comprensibles que podemos, pero sin ofender". En tanto, señaló que "el fútbol no está compuesto únicamente por los clubes" y explicó que la AFA "tiene compromisos con un montón de proveedores que tiene que hacerles frente".





"Parece que no hiciéramos gestión y estamos gestionando permanentemente para que el fútbol pueda seguir. Algunos no se dan cuenta", aseveró, Pérez dijo también: "Estoy todos los días con cuatro personas en la AFA hasta las once de la noche haciendo lo mejor que podemos. Uno a veces siente impotencia, pero tiene que demostrar con hechos. Siempre van a encontrar alguna excusa, que la pelota no está bien inflada o algo así".





Finalmente indicó que Fútbol Para Todos "termina el 30 de diciembre, sin ninguna dudas", tras lo cual dijo: "Tenemos menos de cien días para encontrar alguien que ponga el dinero que pone el Gobierno".