Sólo una modificación tendría Independiente Rivadavia para recibir a Almagro el sábado a partir de las 17 en el Bautista Gargantini.



La variante que introduciría el director técnico del equipo del Parque sería táctica.



Por Ariel Agüero ingresaría Yeimar Pastor Andrade, quien contra Ferro Carril Oeste cumplió con la fecha de suspensión y volverá a la última línea para hacer dupla central junto con el uruguayo Sergio Rodríguez.



El resto del equipo será el mismo que viene de ganarle al Verdolaga, aunque en la práctica de fútbol que realizó ayer la Lepra, Facundo Curuchet no jugó para los titulares, debido a una molestia. Entrenó diferenciado y su lugar lo ocupó Mauro Cerutti.



Curuchet realizó un ejercicio diferenciado y lo cuidarán para que llegue en óptimas condiciones al encuentro frente al Tricolor.



Pasando el limpio estos serán los once que jugarán el sábado: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Gastón González, Franco Dolci, Diego Cardozo; Curuchet, Cristian Tarragona y Adrián Fernández. El juvenil Cerutti jugó ayer en el lugar de Curuchet.



Más allá de esta única modificación, lo que no cambia en el equipo que conduce Martín Astudillo es el esquema táctico.



Ingrese quien ingrese, el 4-3-3 no se modifica. Un dibujo táctico que con el correr de los partidos cada vez se va aceitando más.



Los jugadores azules se sienten cómodos con la faceta ofensiva que tiene el equipo. Frente a Almagro, la Lepra deberá ratificar todo lo bueno que hizo en Caballito.