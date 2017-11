El presidente de Independiente Rivadavia, Agustín Vila, expresó este viernes que la medida tomada por los clubes de la Primera B Nacional, no jugar hasta que el gobierno nacional abone el dinero acordado por el programa Fútbol para Todos, no es "un paro por plata sino un reclamo por lo que corresponde".

"No lo tomo como un paro por plata, estamos defendiendo lo que nos corresponde", manifestó el dirigente.

El titular de la Lepra aclaró en Ovación 90 por Radio Nihuil: "Defendemos lo que se firmó en algún momento y que no se cumplió en ninguno de los puntos. Ya no se puede seguir".

"De lo que se firmó oportunamente no se cumplió nada –dijo-, ni en el efectivo ni en los gastos de seguridad y transporte. Los números de los clubes del ascenso son muy finitos y si no se cumple con lo que se promete no podemos subsistir, no se pueden abrir las puertas".

"Era cantado que no se iba a seguir jugando. Hay que tomar una decisión de fondo y no seguir "emparchando", porque así es imposible. Debería encontrarse una solución, del fútbol vive mucha gente. Las promesas que se firmaron en un papel y se garantizaron no se cumplieron", agregó.

"La AFA es un misterio, entrás y no hay nadie. No hay respuestas del Gobierno ni de estos interventores, es más profundo este problema. La Comisión Normalizadora tiene una soberbia importante y quiere quedarse en el poder por mucho tiempo. No tienen voluntad, no les interesa mucho lo que está pasando", se lamentó Vila.

"Yo creo que esto va para largo, porque no hay voluntad. Ellos en vez de salir a hablar mandan un comunicado con las supuestas deudas de los clubes para confrontarlos. Han perdido la credibilidad. Sólo estiraron un poco el problema de fondo que existe en la AFA", explicó el máximo dirigente del Azul del Parque.

Finalmente analizó: "Que pasen estas cosas no nos pone bien para nada. Cuando perdés querés jugar al otro día. A nosotros Independiente nos preocupa mucho en lo futbolístico y no es bueno que paremos".