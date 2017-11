Se calentó: lo que hizo el Pipita Higuaín no tiene perdón

Gonzalo Higuaín causó una verdadera revolución en el último mercado de pases, en el que abandonó sorpresivamente el Nápoli para vestir los colores de la Juventus por una extraordinaria suma de dinero.

Los hinchas no lo perdonaron, ni siquiera ella, la más incondicional: "No me interesa ninguno de sus argumentos", disparó la presentadora televisiva Marika Fruscio.

La voluptuosa morocha está muy enojada con el Pipita y no se guarda nada: "Podría haber sido más correcto, evitando silencios. Si vale más de 90 millones, se lo debe al Nápoli", sentenció.





