Van por el primer triunfo: gran duelo nocturno en el Parque

Partido nocturno en el parque General San Martín: , desde las 21.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima recibirá la visita de Deportivo Maipú, en uno de los encuentros válido por la 3ª fecha de la zona 3 del torneo Federal A.



Tanto Blanquinegros como Cruzados buscarán esta noche sumar la primera victoria en el campeonato. Para el Lobo será su primera presentación en condición de local, tras el empate que cosechó en la pasada fecha en San Juan ante Desamparados (ya tuvo una fecha libre).



Por el lado del Cruzado, el equipo que conduce el Gringo Carlos Sperdutti viene de conseguir sendos empates, de visitante con Gutiérrez en el clásico y el último de local ante Unión de Villa Krause.



El DT mensana, Darío Alaniz, no confirmó el equipo titular, pero realizaría tres cambios en la formación: uno obligado por la expulsión de Yair Marín, por lo que será remplazado por César Leguizamón Arce.



Mientras, en el mediocampo ingresarían Nicolás Arce y Emanuel Díaz por Sergio Oga y Ramiro Vélez.



En el Súper Dépor no podrá ingresar a la cancha el DT Carlos Sperdutti, por haber sido expulsado en el último partido. El Gringo tampoco dio a conocer a los once titulares.

Gimnasia y Maipú van por el primer triunfo en el torneo Federal A.



Venta de entradas en las boleterías del club mensana



Desde las 10 se podrán comprar las localidades, a un valor de: popular 130 pesos (menores $50, damas y jubilados $60), platea $250 (damas y jubilados $120, y menores $100).



Formaciones probables:



Gimnasia



Ezequiel Viola

Walter Poblete

Jorge Curbelo

C. Leguizamón Arce

Nicolás Inostroza

Oscar Negri

Emanuel García

Nicolás Arce

Patricio Cucchi

P. Palacios Alvarenga

Jonathan Morán

DT Darío Alaniz



Maipú



Gonzalo Gómez

Judelín Aveska

Patricio Berardo

Marcos Benítez

Juan Pablo Montaña

Oscar Amaya

Emiliano Fernández

Agustín Roques

Genaro Vuanello

Gonzalo Parisi

Martín Gómez

DT Carlos Sperdutti