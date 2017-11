Talleres va por la revancha

Christian Sosa

sosa.christian@diariouno.com.ar



Parece una costumbre, pero la realidad indica que otra vez Andes Talleres será el equipo que representará a Mendoza en un torneo internacional.



Por segundo año consecutivo y por tercera vez en cuatro años, el Matador tendrá la chance nuevamente de disputar la 38ª edición del Sudamericano de Clubes de futsal que se diputará en San Pablo, Brasil, a partir del martes 27.



El conjunto azulgrana ya tiene todo definido para lo que será una nueva participación a nivel internacional.

El campeón de la División de Honor 2015 viajará a Brasil buscando la revancha de lo sucedido el año pasado cuando el equipo no pudo avanzar a la semifinal y finalizó en el quinto puesto.



"A pocos días de viajar a San Pablo tenemos todo listo. Ya tenemos confirmado el plantel. Son muchos que han tenido un muy buen nivel, pero tenemos que elegir solo doce", comentó Gabriel Robledo, el director técnico de Talleres.



"Son casi 20 jugadores los que vienen trabajando haca varios meses y es un poco injusto dejar a tantos afuera, pero así son estos torneos", agregó el entrenador.



El plantel azulgrana está compuesto por Federico Pérez e Igancio Luvello (arqueros), Pablo Garay, Rodrigo Martínez, Juan Pablo Villodas, Diego Busso, Matías Ragonese, Matías Ghiotti, Gonzalo Aveiro, Martín Páez, Pablo Rodríguez y Juan Pablo Giordanino, todos del club.



"Sabemos que este tipo de torneos son muy duros, pero tenemos la experiencia del 2013, cuando fuimos campeones. Para ganarlo tenés que estar al 100% todos los partidos. Es un torneo corto y cualquier equivocación se paga caro", agregó el Negro Robledo.



Talleres forma parte del Grupo B junto con Ceará (Brasil), Simón Bolívar (Paraguay) y Los Abstemios (Uruguay).



El Sudamericano se disputará en el estadio Arena Santos de San Pablo y contará con la participación de ocho equipos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Gallegos, el refuerzo mendocino de Magallanes

Casa Magallanes de Ushuaia es el otro equipo argentino que jugará el Sudamericano de Clubes en Brasil.



El conjunto fueguino apuesta fuerte a este torneo y para eso sumó como refuerzo a Jonathan Gallegos, jugador de Regatas A.



“Hace una semana y media que estoy en Ushuaia entrenando. La propuesta me llegó de Alejandro Velázquez (DT de Magallanes) y de Marcelo Sánchez (jugador), acepté”, comentó Gallegos.



Magallanes fue finalista de la División de Honor 2015 y el año pasado también disputó este torneo. Es por eso que irá hacia San Pablo con la idea de ser protagonista.



“La idea es superar lo que hicieron el año pasado y llegar a la final. No va a ser fácil”, agregó el jugador de Regatas A y la selección de Mendoza.



Esta será la primera vez que Gallegos juegue como refuerzo de otro equipo, aunque ya había tenido participación internacional con Regatas en los Sudamericanos de 2010 (Mendoza y Uruguay)y 2012 (Paraguay).