Talleres igualó en Brasil y quedó complicado en el Sudamericano

Andes Talleres hipotecó su clasificación a las semifinales del Sudamericano de Clubes 2016. El Matador no pudo repetir la gran actuación del primer día y, al igual que en 2015, llegará a la última fecha sin depender de sí.

Gabriel Robledo volvió a apostar por el mismo quinteto que debutó en el torneo: Federico Pérez en el arco, acompañado de Pablo Garay, Juan Pablo Giordanino, Rodrigo Martínez y Pablo Rodríguez. El equipo mendocino no jugó un buen primer tiempo y lo terminó pagando caro en el complemento.

Después de una primera etapa pareja, Talleres salió a buscarlo en el complemento y la historia no cambió. Una vez más, tuvo varias situaciones para doblegar al arquero rival y dejó pasar otro tren para que la clasificación a semifinales sea factible.

Juan Pablo Giordanino sufrió una lesión en su rodilla derecha, salió con un fuerte dolor y en lágrimas. Inmediatamente fue trasladado a un hospital de Santos. Los estudios descartaron una lesión ósea y se aguarda por la resonancia, que será realizada el jeuves, por lo cual fue enyesado. A la espera de los resultados que pueden confirmar o descartar una lesión ligamentaria importante, el crack de Andes Talleres quedó descartado para el resto del Sudamericano.

Gonzalo Aveiro, Diego Busso, Martín Páez, Juan Pablo Villodas, Matías Ghiotti y Matías Ragonese también ingresaron en el conjunto que dirige Robledo, pero no pudieron cambiar la historia. El arbitraje dejó mucho que desear pero no influye en la situación: Talleres no metió un gol en los dos primeros partidos y por eso está al borde de otra tempranera eliminación en un Sudamericano de Clubes.

¿Y ahora? Andes Talleres ya no depende de sí. El campeón argentino del auténtico futsal jugará con el resultado puesto entre Simón Bolívar (Paraguay) y Abstemios (Uruguay). El empate o la victoria de los uruguayos elimina al Matador del Sudamericano y una victoria del conjunto paraguayo le da esperanzas, siempre y cuando golee a Ceará, de Brasil, el jueves a las 20.30 en el Sesc Santos.

El Magallanes de Gallegos volvió a ganar

Jonathan Gallegos jugó su segundo partido como refuerzo de Magallanes, de Ushuaia, y marcó su primer gol en el torneo. El equipo del sur del país, actual subcampeón argentinom, venció 7 a 4 a Jave, de Uruguay, luego de imponerse en la primera fecha por 3 a 1 a José Meza, de Paraguay. El equipo del mendocino jugará la última fecha, ya clasificado a semifinales, ante Colorado, de Brasil.

Gallegos es actualmente jugador de Regatas y de la Selección de Mendoza que se consagró bicampeona del Argentino de Selecciones en mayo. Viajó 15 días antes del torneo a Ushuaia para adapatarse al plantel y el juego que propone el equipo de Tierra del Fuego.

Síntesis:

Andes Talleres (Argentina) 0: Federico Pérez, Pablo Garay, Rodrigo Martínez, Juan Pablo Giordanino, Pablo Rodríguez. Ingresaron: Gonzalo Aveiro, Martín Páez, Juan Pablo Villodas, Matías Ghiotti. DT: Gabriel Robledo

Abstemios (Uruguay) 0: Matías Urrutia, Alain Batió, Marcio Gentil, Jorge Núñez, Diego Pastoriza. Ingresaron: Maximiliano Silvera, Walter Rodríguez. DT: Claudio Garcilazo

Árbitros: Gustavo Carísimo y Juan Carlos González

Estadios: Sesc Santos









Prensa FEFUSA