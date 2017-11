De Mendoza a Oceanía

Christian Sosa

Un equipo mendocino iniciará una travesía por Oceanía. Un combinado con jugadores de tres equipos local participará del Cairns International Futsal Club Challenge justamente en la ciudad de Cairns en Australia.



Bajo el nombre de Mendoza Futsal, un combinado local viajará el sábado hacia aquel país para afrontar este certamen internacional de clubes que se viene disputando desde hace varios años.



Para participar en este torneo el equipo elegido había sido Cementista pero por distintas circunstancias no pudieron viajar. Entonces jugadores de tres clubes distintos de Mendoza tomaron la iniciativa para no perder la plaza y poder estar en Australia.



En total serán once jugadores de Círculo Policial, Cementista B y Universidad Champagnat los que conformarán Mendoza Futsal.



Nicolás Zalazar, Lautaro Cornejo, Elías Motta y Fabián De Vecchi (Unversidad Champagnat), Yael Corzo, Juan Pablo Sánchez, Maximiliano Ferro, Mauro Manson y Jorge Guzzo (Círculo Policial) y Fernando Herrera y Christian D'Eramo (Cementista B) serán los futbolistas que integrarán el equipo.



Mendoza Futsal estará dirigido y coordinado por Rubén D'Eramo el tesorero de Fefusa.



El Cairns International Futsal Club Challenge se disputará entre el 28 de setiembre y el 2 de octubre.



Ésta será la primera participación de un equipo de Mendoza pero la cuarta de un club argentino. En 2011 y 2013 fue Caseros (hoy Banco Nación) de Buenos Aires y en 2012 Velocidad y Resistencia de Rosario. Ninguno de los representantes de nuestro país pudo lograr el título.