En VIVO: a River le anularon un gol, pero le gana a Cerro Porteño 1 a 0 en el Monumental

Benedetto, ex delantero de Boca y autor del tanto xeneize en la derrota por 3 a 1 en el estadio de Real Madrid, justificó su polémico festejo en el que le sacó la lengua al defensor riverplatense Gonzalo Montiel, imagen que después se transformó en "meme".

Te puede interesar >>> ¿Revancha para Boca? "Es muy difícil que se vuelva a repetir lo que vivimos en Madrid"

"No fue una sacada de lengua, nunca salí a decirlo porque tampoco vi por qué aclararlo. Cuando Montiel me choca me muerdo la lengua como de rabia, de bronca, y justo cuando me sacaron la foto parece que me estoy mordiendo la lengua", explicó.

Benedetto ya jugó dos partidos en su nuevo equipo, en el que falló un penal el pasado fin de semana cuando igualó sin goles contra Nantes, de visitante.