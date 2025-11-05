VIDEO: el golazo de Matías Fernández para Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.
Pese a jugar con un hombre de menos, Independiente Rivadavia aumentó la ventaja en Córdoba, con un golazo de Matías Fernández
Pese a contar con un hombre de menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, la Lepra logró aumentar la ventaja con un golazo de Matías Fernández. El primero del partido lo convirtió Alex Arce de cabeza.