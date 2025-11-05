Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

VIDEO: el golazo de Matías Fernández para Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors

Pese a jugar con un hombre de menos, Independiente Rivadavia aumentó la ventaja en Córdoba, con un golazo de Matías Fernández

Por UNO
Matías Fernández aumentó la ventaja en alta Córdoba. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO.

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.

Pese a contar con un hombre de menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, la Lepra logró aumentar la ventaja con un golazo de Matías Fernández. El primero del partido lo convirtió Alex Arce de cabeza.

VIDEO: el golazo de Matías Fernández en la final de la Copa Argentina

