Un viaje al interior del Murciélago mendocino

Matías Soria

soria.matias@diariouno.net.com.ar

La vida y la carrera futbolística de Federico Accardi es verdaderamente inspiradora. Ejemplo de entrega y superación, el mendocino campeón del mundo y medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro con la selección argentina de fútbol para ciegos, presentará en los próximos días su libro autobiográfico.

"El libro fue escrito por Romeo Fiorentini, quien es mi entrenador desde que era un pibito y conoce toda mi trayectoria. La idea y el objetivo del libro es la de concientizar sobre el fútbol para ciegos y que en cuatro años podamos contar con la presencia de más mendocinos en los Paralímpicos de Tokio 2020", anticipó el jugador de Los Murciélagos, como se denomina al elenco nacional.

Romeo Fiorentini, el autor del libro, es docente en la escuela de ciegos Helen Keller y cuenta con varias publicaciones en las que busca difundir la integración de las personas en la sociedad: Más allá de las sombras, Deportes para ciegos, Propuesta educativa para deficientes visuales y Analizando el complejo mundo de los ciegos son algunos de los títulos. Y en los próximos días saldrá a la venta: "Federico Accardi, un Murciélago de exportación".

"Ya se imprimieron como 300 ejemplares y allí cuento cosas que me marcaron como persona y deportista. Ojalá que el libro pueda servir para derribar preconceptos que se tienen sobre la discapacidad y que motive a muchos más chicos para hacer deportes. Mi sueño es que otros mendocinos traigan la medalla de oro a la provincia en los próximos Juegos", explicó Accardi.

En el Gimnasio ATP del Bocha Flores, el futbolista volvió a los entrenamientos tras lograr la medalla de bronce en Río, bajo las órdenes del profe Marcos Guevara. "He tenido días muy movidos, con festejos con amigos y varias entrevistas. Desde que llegué de Brasil prácticamente no he tenido un solo día libre, pero no quiero descuidar el estado físico y por eso hoy (por ayer) volví a entrenar", contó Federico, quien recibió los saludos y las felicitaciones de todos los presentes en el gimnasio de Godoy Cruz.

Al momento de recordar anécdotas de la rutina diaria que pasó en la Villa Olímpica en Brasil, Accardi sostuvo: "La verdad es que la pasamos muy allá. Fue muy duro cuando perdimos en los penales contra Irán, nos lloramos todo, pero dos días después lloramos de la felicidad al conquistar la medalla. Cuando escuché el Himno se me pasaron muchas imágenes de mi vida por la cabeza".

"En la concentración nos juntábamos a charlar, a jugar al truco y cantábamos canciones cada vez que Coqui agarraba la guitarra. El DT me puso de apodo Caballo, porque siempre voy al frente. Y antes de un partido, puso un tema de la Granja de los Niños que se llama el Caballo percherón. Así nos motivábamos y hacía a la unión del grupo", rememoró Fede, quien tiene 27 años y está casado con Vanesa Aguirre.

"Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a llegar a esto. A mi madre, a mi abuelo y a Vane, mi esposa", completó Accardi, el Mascherano Mendocino, como se lo bautizó a Fede por el sacrificio que muestra dentro de la cancha y en cada partido. En la vida también.