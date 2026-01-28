Inicio Ovación Fútbol Sheyko Studer
Sheyko Studer, entre la alegría de ser capitán de la Lepra y su gol: "Es un orgullo"

Sheyko Studer fue el autor del segundo gol de Independiente Rivadavia en el triunfo ante Huracán de Parque Patricios

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sheyko Studer fue el capitán de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios. 

Sheyko Studer tuvo una noche mágica en el Tomás Adolfo Ducó. El defensor de Independiente Rivadavia no solo marcó el segundo gol que le dio la victoria a la Lepra sino que también fue, por primera vez desde el arranque, el elegido para portar la cinta de capitán en reemplazo del lesionado Álex Arce.

Independiente Rivadavia perdía 1 a 0 ante Huracán de Parque Patricios, luego lo empató con gol de Matías Fernández y, finalmente, Sheyko Studer marcó el gol definitorio para cerrar un global de 2 a 1 en favor del conjunto dirigido por Alfredo Berti.

shekyko studer gol
Sheyko Studer fue el autor del segundo gol de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios. Matías Fernández marcó el primero.

Sobre su capitanía, Sheyko Studer expresó: "Es un orgullo muy grande. El capitán es Alex Arce y hoy por una lesión no le toca estar y me toca sustituirlo a él. Esperemos que se recupere lo antes posible. Este triunfo es para él. Es un orgullo muy grande para mí llevar esta cinta en una institución que me dio mucho y espero retribuirle"

La felicidad de Sheyko Studer por la victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán en el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia cosechó su segundo triunfo al hilo en el Torneo Apertura. En la primera fecha se impuso por 2 a 1 ante Atlético de Tucumán en el Bautista Gargantini y, en la segunda, triunfó por el mismo resultado ante el Globo de Parque Patricios. Antes, la Lepra había arrancado el año con victoria ante Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Sobre el presente de Independiente Rivadavia, Sheyko Studer manifestó: "Estamos muy contentos como grupo, creo que estamos consolidando una esencia muy buena que nos caracteriza en lo absoluto. Y esperemos que sigamos así a lo largo de todo el año".

Si bien la fecha 2 recién comienza, hoy Independiente Rivadavia es líder de la Zona B con seis unidades. El próximo compromiso será ante Sarmiento de Junín en el Estadio Bautista Gargantini.

