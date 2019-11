La Selección viaja rumbo a Arabia con Lautaro Martínez como única duda

La Selección Nacional hizo su última práctica en Mallorca y viajará a Arabia Saudita donde se medirá el viernes con Brasil en el primer amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

Aunque Lionel Scaloni no dio adelantos sobre la formación todo indica que la única duda es la presencia de Lautaro Martínez, quien se entrenó aparte durante la semana tras haber sufrido un golpe en la cabeza en el último partido del Inter, su club. En caso de que el ex Racing no llegue en condiciones lo reemplazaría Paulo Dybala.

La probable alineación para el clásico sudamericano sería con Esteban Andrada; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos; Lionel Messi, Sergio Agüero y Martínez o Dybala.

Messi volvió al equipo para esta gira luego de cumplir la suspensión que le aplicó la Conmebol por sus declaraciones durante la pasada Copa América.

Argentina y Brasil toman este encuentro como preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.