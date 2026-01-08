Se definió el futuro de Santino Andino: dónde jugará la joya de Godoy Cruz

La novela del mercado de pases que involucra a Santino Andino y a Godoy Cruz llegó a su fin. Luego de varias idas y vueltas entre River, el Panathinaikos de Grecia y el Tomba, finalmente el futuro de la joya del Expreso quedó definido y se concretará en cuestión de días.
El presidente de la institución, José Mansur, confirmó en una entrevista con TyC Sports que Santino Andino finalmente no jugará en el exterior. El futuro del Chulu está en River y restarán días para que se concrete la operación. "Llegamos a un acuerdo con River, vamos a vender una parte del pase de Andino”, afirmó el mandamás del Expreso.
Santino Andino será jugador de River
Godoy Cruz había rechazado en las últimas horas una oferta del Panathinaikos de Grecia por considerarla insuficiente (solo hubo una oferta confirmó el presidente, no dos como se rumoreaba). Además, la dirigencia del Tomba siempre tuvo la intención concretar las negociaciones con el Millonario para poder establecer un lazo de magnitud entre ambas instituciones. “Queremos ser socios de River”, contó José Mansur al medio televisivo.
Por el pase de Santino Andino, el Tomba aceptará de River un pago de 2 millones de dólares, más otros 2 millones de dólares en bonos. Además, el Tomba conservará el 30% de una futura transferencia.
El desenlace se dio finalmente favorable a las intenciones de Godoy Cruz luego de que Santino Andino cambiara de representante (Hernán Berman, agente vinculado al mundo River) y pasara a trabajar con una agencia internacional que buscaba posicionarlo en el exterior.
El juvenil de la Selección argentina Sub 20, que participó en el último Mundial, se despedirá del Tomba con un registro de 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.