Se definió el futuro de Santino Andino: dónde jugará la joya de Godoy Cruz

El presidente de la institución, José Mansur, confirmó en una entrevista con TyC Sports que Santino Andino finalmente no jugará en el exterior. El futuro del Chulu está en River y restarán días para que se concrete la operación. "Llegamos a un acuerdo con River, vamos a vender una parte del pase de Andino”, afirmó el mandamás del Expreso.

Santino Andino será jugador de River

Godoy Cruz había rechazado en las últimas horas una oferta del Panathinaikos de Grecia por considerarla insuficiente (solo hubo una oferta confirmó el presidente, no dos como se rumoreaba). Además, la dirigencia del Tomba siempre tuvo la intención concretar las negociaciones con el Millonario para poder establecer un lazo de magnitud entre ambas instituciones. “Queremos ser socios de River”, contó José Mansur al medio televisivo.