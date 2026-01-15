Santino Andino y un día clave para su pase al Panathinaikos: cuál es el presente del equipo griego

Panathinaikos siempre tuvo como prioridad contratar a Santino Andino y jamás titubeó al momento de mejorar las ofertas ante cada negativa de Godoy Cruz. Es más, tampoco le importó que el competidor por la joya mendocina sea, ni más ni menos, que River Plate, ni que el presidente José Mansur haya declarado públicamente que su intención era ser socio del Millonario.

La oferta final de 10 millones por el 75% del pase más una prima de otros 3 millones a futuro terminaron por bajar el martillo. Si bien restan detalles finos como forma de pago y avales, todo conduce al cierre de la transacción con los griegos, algo que podría quedar definido hoy mismo. De concretarse, será la venta más cara de la historia del club y de un equipo de Mendoza.