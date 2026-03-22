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Torneo Apertura

River visita a Estudiantes de Río Cuarto para seguir sumando con Coudet como DT

Por la 12da fecha del Torneo Apertura, el entonado River de Eduardo Coudet visita al alicaído Estudiantes de Río Cuarto.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]

River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.

El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y el árbitro es Nazareno Arasa.

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