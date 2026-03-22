River visita a Estudiantes de Río Cuarto para seguir sumando con Coudet como DT

River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
Por la 12da fecha del Torneo Apertura, el entonado River de Eduardo Coudet visita al alicaído Estudiantes de Río Cuarto.
River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y el árbitro es Nazareno Arasa.