River pierde 4 a 0 ante Tigre y hay descontento en el Monumental

Tiago Serrago puso en ventaja al visitante a los 6 minutos del primer tiempo y a los 15' David Romero puso el segundo. A los 4' del complemento Ignacio Russo hizo el tercero y a los 23' el hijo de Miguel Ángel Russo (el ex DT de Boca ya fallecido) señaló el cuarto.
A los 43' Lautaro Rivero descontó para el dueño de casa.
Para colmo de males a los 13' del complemento Fausto Vera se fue expulsado por una dura falta.
A los 6 minutos del primer tiempo Tiago Serrago escapó por la derecha, le pegó al arco, la pelota se desvió en Matias Viña y puso el 1 a 0.
Después el conjunto orientado por Diego Dabove metió un contragolpe perfecto y Gonzalo Romero marcó el 2-0. El Monumental quedó silenciado.
Luego reaccionó el Millo y el arquero Felipe Zenobio la sacó al córner.
Tomás Galván estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba Tigre.
Pero a los 4' del complemento Nacho Russo hizo el tercero tras un grosero error del defensor local Lucas Martínez Quarta.
Tras jugar con el Matador, el elenco orientado por Marcelo Gallardo visitará a Argentinos Juniors. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.15 y corresponde a la fecha 5 del certamen.