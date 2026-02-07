River pierde 4 a 0 ante Tigre y hay descontento en el Monumental

A los 43' Lautaro Rivero descontó para el dueño de casa.

Para colmo de males a los 13' del complemento Fausto Vera se fue expulsado por una dura falta.

Gol de Tigre. Tiago Serrago — MilloStats (@StatsMillo) February 7, 2026

TREMENDO CONTRAATAQUE ENTRE NACHO RUSSO Y DAVID ROMERO PARA EL 2-0 DE TIGRE ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL.



— dataref (@dataref_ar) February 7, 2026

TIGRE LE GANA 3-0 A RIVER: Gol de Nacho Russo que marca el tercero para Tigre en el Monumental. — Derechazo (@derechazoar) February 8, 2026

A los 6 minutos del primer tiempo Tiago Serrago escapó por la derecha, le pegó al arco, la pelota se desvió en Matias Viña y puso el 1 a 0.

Después el conjunto orientado por Diego Dabove metió un contragolpe perfecto y Gonzalo Romero marcó el 2-0. El Monumental quedó silenciado.

Luego reaccionó el Millo y el arquero Felipe Zenobio la sacó al córner.

Tomás Galván estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba Tigre.

Pero a los 4' del complemento Nacho Russo hizo el tercero tras un grosero error del defensor local Lucas Martínez Quarta.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Matador, el elenco orientado por Marcelo Gallardo visitará a Argentinos Juniors. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.15 y corresponde a la fecha 5 del certamen.