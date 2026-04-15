River mejoró un poco pero empata 0 a 0 con Carabobo en el tramo final del primer tiempo

River juega con Carabobo FC de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, buscando mejorar el magro empate en cero que obtuvo la semana pasada ante Blooming en Bolivia.
Por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 -Grupo H- River Plate busca su primer triunfo ante el once venezolano de Carabobo FC
River juega con Carabobo FC de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, buscando mejorar el magro empate en cero que obtuvo la semana pasada ante Blooming en Bolivia.
El partido se disputa en el Estadio Monumental y es el primero de este edición de la Copa Sudamericana que juega el Millonario de local y ante las tribunas repletas. Además es la antesala del Superclásico de la Liga Profesional de fútbol a jugarse el domingo próximo. El Chacho Coudet ha dispuesto este miércoles la rotación en el once titular de River para enfrentar al elenco venezolano, que viene de ganarle 1 a 0 a Bragantino de Brasil.
Los primeros minutos mostraron un mejor despliegue de la visita, que controla con comodidad el balón, y ronda el arco defendido por Beltrán.
Cerca de los 10' de juego River se adelantó y emparejó las acciones, pero ambos conjuntos siguen faltos de profundidad y reparten protagonismo. Antes de los 15' Fausto Vera cayó dando muestras de dolor en su rodilla y encendiendo alarmas en el banco de River, aunque minutos después se levantó y continuó jugando, pero fue un espejismo. A los 18' ingresó en su lugar Anibal Moreno.
A los 20' Mesa aprovechó una pelota de rebote fuera del área, le dio de punta al primer palo, pero el disparo se fue alto, en la primera llegada seria del dueño de casa.
Nueve minutos después, Juanfer Quinteros tuvo un "penal en movimiento", asistido por Freitas desde la derecha, el colombiano remató fuerte, pero el arquero Bruera, bien parado, se arrojó a su izquierda y tapó el envío.