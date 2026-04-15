River mejoró un poco pero empata 0 a 0 con Carabobo en el tramo final del primer tiempo

Cerca de los 10' de juego River se adelantó y emparejó las acciones, pero ambos conjuntos siguen faltos de profundidad y reparten protagonismo. Antes de los 15' Fausto Vera cayó dando muestras de dolor en su rodilla y encendiendo alarmas en el banco de River, aunque minutos después se levantó y continuó jugando, pero fue un espejismo. A los 18' ingresó en su lugar Anibal Moreno.

A los 20' Mesa aprovechó una pelota de rebote fuera del área, le dio de punta al primer palo, pero el disparo se fue alto, en la primera llegada seria del dueño de casa.

Nueve minutos después, Juanfer Quinteros tuvo un "penal en movimiento", asistido por Freitas desde la derecha, el colombiano remató fuerte, pero el arquero Bruera, bien parado, se arrojó a su izquierda y tapó el envío.