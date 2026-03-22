River le gana Estudiantes de Río Cuarto, gracias a un penal, y sigue sumando con Coudet como DT

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En el comienzo River tuvo la pelota y propuso juego ante un rival que aguantó y se cerró con mucha gente atrás, mientras Coudet, que puso a Freitas como titular, reclamó más ritmo y movilidad para encontrar espacios y romper ese cerco defensivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035831935621026139&partner=&hide_thread=false OJEDA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA



Una jugada rápida puede cambiar el partido.

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Pasados los 35' Montiel intentó sorprender y hubo mano de un defensor local, pero el VAR determinó que la cometió fuera del área. Luego, casi de inmediato, un remate desde fuera del área de Moreno fue despejado casi sobre la línea por Ojeda tras una exigida atajada de Lastra.

En el comienzo del complemento el local encontró su primera oportunidad en el área rival y Tomás González aprovechó un error de la defensa riverplatense para marcar el 1 a 0, pero tras revisar el VAR el árbitro determinó que estaba off side.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035842980917940512&partner=&hide_thread=false EL VAR LLAMÓ Y HAY PENAL PARA RIVER ANTE ESTUDIANTES RÍO CUARTO #LPFxTNTSports



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Luego, ante una falta del mendocino Facundo Cobos contra Driussi, el árbitro y el VAR dieron penal para River que convirtió Montiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035843438784938493&partner=&hide_thread=false MONTIEL NO PERDONÓ DE PENAL Y RIVER LE GANA A ESTUDIANTES RC #LPFxTNTSports



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Con la diferencia Coudet mandó a la cancha a Viña y Juanfer Quintero para cambiar la disposición táctica a 4-2-3-1. Los que salieron fueron, desgastados, Subiabre y Freitas.

Lo cierto es que River no mejoró mucho después del gol y apenas pudo sostener la ventaja