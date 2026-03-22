River empata con Estudiantes de Río Cuarto y sigue sumando con Coudet como DT

River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
Por la 12da fecha del Torneo Apertura, el entonado River de Eduardo Coudet visita al alicaído Estudiantes de Río Cuarto.
River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y el árbitro es Nazareno Arasa.
En el comienzo River tuvo la pelota y propuso juego ante un rival que aguantó y se cerró con mucha gente atrás, mientras Coudet, que puso a Freitas como titular, reclamó más ritmo y movilidad para encontrar espacios y romper ese cerco defensivo.
Pasados los 35' Montiel intentó sorprender y hubo mano de un defensor local, pero el VAR determinó que la cometió fuera del área. Luego, casi de inmediato, un remate desde fuera del área de Moreno fue despejado casi sobre la línea por un rival.