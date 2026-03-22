River empata con Estudiantes de Río Cuarto y sigue sumando con Coudet como DT

En el comienzo River tuvo la pelota y propuso juego ante un rival que aguantó y se cerró con mucha gente atrás, mientras Coudet, que puso a Freitas como titular, reclamó más ritmo y movilidad para encontrar espacios y romper ese cerco defensivo.

Pasados los 35' Montiel intentó sorprender y hubo mano de un defensor local, pero el VAR determinó que la cometió fuera del área. Luego, casi de inmediato, un remate desde fuera del área de Moreno fue despejado casi sobre la línea por un rival.