El entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe, de 68 años y radicado en México, anunció este jueves su retiro como director técnico y reveló que continuará ligado al fútbol pero desde otra función, porque se "cansó de dirigir" luego de más de 30 años en la actividad.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales", expresó La Volpe, ex destacado arquero durante su etapa de futbolista, en declaraciones al programa Fútbol Picante de ESPN que recogió Mediotiempo, de México.

El siempre polémico entrenador puso fin a su carrera de 36 años de director técnico en los que condujo a más de 10 equipos, el más destacado Boca Juniors en 2006, y al seleccionado de México desde 2002 hasta el Mundial de Alemania 2006 en el que clasificó a octavos de final y perdió con Argentina.