El Monito Vargas y el Taty Castellanos, citados a la albiceleste

El ex destacado futbolista Fernando Redondo, evaluó este viernes la continuidad del director técnico Lionel Scaloni como "algo muy positivo" para el seleccionado argentino, que necesitaba "estabilidad" después del recambio de entrenadores posterior a la salida de Gerardo Martino en 2016.

En diálogo con Télam en Madrid, Redondo se mostró "muy ilusionado" con la ratificación del proyecto hasta el próximo Mundial Qatar 2022 por entender que la continuidad de un proceso será "lo que permita que lleguen los éxitos".

"Lo que todos demandábamos era estabilidad y creo que se tomó un poco de conciencia al respecto. Hay que dejar que un proyecto deportivo se pueda desarrollar. Eso le da tranquilidad a los jugadores pero también a la prensa y a los hinchas", analizó sobre la actualidad del seleccionado "albiceleste".

Desde la renuncia de Martino, previo a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, el equipo argentino fue dirigido por Edgardo Bauza hasta marzo de 2017, Jorge Sampaoli, quien se desvinculó tras la eliminación en Rusia 2018, y Scaloni, que inició su tarea en condición de interino y luego fue ratificado por la AFA.

Redondo (50 años), campeón de la Copa Confederaciones 1992, la Copa América 1993 y mundialista en Estados Unidos 1994, tomó como una noticia "muy positiva" la confirmación de Scaloni llegada tras la disputa de la Copa América en Brasil este año.

"Estoy realmente muy ilusionado porque la continuidad de un proyecto era realmente necesaria y eso hará que lleguen los éxitos para la selección", consideró quien fue partícipe del último título en mayores hace 26 años en Ecuador.

"Además, se ha incorporado una camada nueva de jugadores que está ganando experiencia internacional y que demuestra que en Argentina sigue habiendo muy buenos recursos", reforzó.

Como observador del fútbol argentino, Redondo también se refirió al inminente comienzo de la serie entre River Plate y Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores, para la que no identificó "ningún favorito".

"En este tipo de partidos nunca se llega con ventaja, al margen de los jugadores y los momentos que atraviesa cada uno. La historia y la importancia que tiene hace que sea un partido muy complicado, como sucede con un Real Madrid-Barcelona o un Real-Atlético", describió.

"Serán dos superclásicos que paralizarán el país y mi expectativa pasa por ver un gran espectáculo de fútbol. Ojalá que sea una fiesta como corresponde", dijo antes de involucrarse en el 'derbi' madrileño del sábado próximo en el Wanda Metropolitano por la séptima fecha de la Liga de España.

"Un derbi siempre es especial, sobre todo por cómo se vive la semana previa con la prensa y la gente. Ganarlo o perderlo tiene sus consecuencias y eso hace que los jugadores lo encaren distinto", explicó Redondo a Télam durante un evento de presentación de los nuevos embajadores de La Liga.

El ex futbolista de Real Madrid entre 1994 y 2000 admitió que con la llegada de Diego Simeone al Atlético de Madrid (2011) "el derbi se ha equiparado absolutamente".

"La importancia que tuvo el Cholo no me canso de remarcarla porque cambió la mentalidad del equipo y tuvo el mérito de sostenerla a través de los años, que no es fácil", reconoció.

Sin intención de polemizar, Redondo relativizó la confrontación de estilos que supondrá el duelo del sábado entre los clubes emblemáticos de la capital española.

"Es evidente que tanto el Madrid como el Atlético tiene su propia historia, su impronta y siempre un derbi es especial. Los dos equipos han tenido cambios y están en proceso de crecimiento", evaluó.

A propósito, el argentino remarcó el derbi como "una oportunidad interesante" de analizar el desempeño de los jóvenes de cada equipo: los brasileños Vinicius Jr. (19) y Rodrygo (18) en Real Madrid y el portugués Joao Félix (19) en Atlético, entre otros.

"Es un partido para que puedan demostrar hasta dónde pueden llegar porque tendrán que exhibir carácter para sobreponerse al clima de presión y tensión que se vivirá en el estadio", concluyó el ex futbolista, surgido de la inagotable cantera de Argentinos Juniors.