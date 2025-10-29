Inicio Ovación Fútbol Masters 1000 de París
Masters 1000 de París: cómo le fue a Francisco Cerúndolo y a Camilo Ugo Carabelli

Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli jugaron segunda ronda del Masters 1000 de París.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
El Masters 1000 de París continúa la acción este miércoles con varios partidos a disputarse. A la sorpresiva eliminación de Carlos Alcaraz este martes, se le sumó la de Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña en lo que a representantes argentinos respecta.

Hoy la agenda albiceleste del Masters 1000 de París pasó por el encuentro entre Camilo Ugo Carabelli y el alemán Alexander Zverev, pegado al cruce entre Francisco Cerúndolo y el serbio Miomir Kecmanovic. Una buena y una mala noticia fue el saldo de los argentinos en la capital francesa.

camilo ugo
Camilo Ugo no pudo con Zverev en el Masters 1000 de París.

El primer en salir a la Cancha Central fue de court francés fue el Brujo, Camilo Ugo Carabelli, frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo. La contienda fue reñida, con un primer set ajustado que terminó en favor del argentino tras lograr quebrar un saque del alemán para terminar 7 (7)-6 (5) arriba.

En la segunda manga, Zverev sacó a relucir toda su jerarquía y presionó con su potencia. Sin poder sostener lo exhibido en el primer set, el argentino cayó casi sin precedentes por 1-6. En el tercer parcial, Camilo Ugo Carabelli volvió a quebrar uno de los servicios del alemán pero no pudo sostener el propio e igualó la contienda que se fue al 5 a 5 encaminándose al tiebreak. Sin embargo, Sasha obtuvo un quiebre en el momento justo y se quedó con el partido.

cerundolo paris
Francisco Cerúndolo es el único argentino que queda en carrera en el Masters 1000 de París.

Por su parte, Francisco Cerúndolo batalló más de dos horas para quedarse con el triunfo ante el serbio Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6(4). El primer set tuvo un ida y vuelta entre ambos donde se anticipó un encuentro parejo desde el arranque. Pese a quedarse con el primer parcial, Cerúndolo decayó en el segundo y el panorama se presentó desalentador para el desempate.

En la tercera manga, Fran tuvo match point en el 5-3 pero no logró cerrarlo y debió esperar el tiebreak para definir el encuentro. Su rival en la próxima etapa saldrá del enfrentamiento entre Jannik Sinner y el belga Zizou Bergs.

