Masters 1000 de París: cómo le fue a Francisco Cerúndolo y a Camilo Ugo Carabelli

En la segunda manga, Zverev sacó a relucir toda su jerarquía y presionó con su potencia. Sin poder sostener lo exhibido en el primer set, el argentino cayó casi sin precedentes por 1-6. En el tercer parcial, Camilo Ugo Carabelli volvió a quebrar uno de los servicios del alemán pero no pudo sostener el propio e igualó la contienda que se fue al 5 a 5 encaminándose al tiebreak. Sin embargo, Sasha obtuvo un quiebre en el momento justo y se quedó con el partido.

cerundolo paris Francisco Cerúndolo es el único argentino que queda en carrera en el Masters 1000 de París.

Por su parte, Francisco Cerúndolo batalló más de dos horas para quedarse con el triunfo ante el serbio Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6(4). El primer set tuvo un ida y vuelta entre ambos donde se anticipó un encuentro parejo desde el arranque. Pese a quedarse con el primer parcial, Cerúndolo decayó en el segundo y el panorama se presentó desalentador para el desempate.

En la tercera manga, Fran tuvo match point en el 5-3 pero no logró cerrarlo y debió esperar el tiebreak para definir el encuentro. Su rival en la próxima etapa saldrá del enfrentamiento entre Jannik Sinner y el belga Zizou Bergs.