Marcelo Moretti salió al cruce en medio del escándalo de las coimas en San Lorenzo: "Me están haciendo una cama"

“Tengo la conciencia limpia. Yo no hice nada y jamás voy a renunciar", dijo enérgicamente el dirigente de 49 años antes de señalar a sus antecesores como responsables del escándalo mediático que lo involucra: "Lammens y Tinelli están atrás de todo esto. Hace un año que me están extorsionando”

Marcelo Moretti y el origen de los 25.000 dólares

"El 18 de marzo de este año, esta mujer, María José Scottini, que es la dueña del Diario Hoy de La Plata, vino a mi despacho, se sacó una foto conmigo y publicó en la tapa del diario que había hecho donaciones para San Lorenzo y que estaba muy contenta con cómo tratamos a su hijo. Me trae el dinero para hacer un convenio digital con San Lorenzo. En ese momento no teníamos el tema digital muy bien hecho", explicó Moretti respecto del video en el que recibe los 25.000 dólares.

"Era una donación porque San Lorenzo necesita plata, pero su hijo no está en el club, nunca firmó una sola planilla", agregó.

En el balance del ejercicio 23/24 de San Lorenzo el oficialismo asentó donaciones por 11 millones de pesos.



Menos de la mitad de los 25 mil dolares que Moretti asegura haber recibido como donación en abril del año pasado.



Dejen de de tomarnos a los socios de boludos.

“No hice nada malo. No le debo explicaciones a nadie. El video está editado. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Hay una intención de hacerle daño a Moretti”. “No hice nada malo. No le debo explicaciones a nadie. El video está editado. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Hay una intención de hacerle daño a Moretti”.

"HAY GENTE QUE ME QUIERE HACER UNA CAMA"

Marcelo Moretti habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió escándalo por coimas que protagonizó.



Marcelo Moretti habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió escándalo por coimas que protagonizó. pic.twitter.com/yFkoHIuQkc — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025

Marcelo Moretti, el centro de la polémica en San Lorenzo

Aunque durante la jornada se anunció que el Tribunal de Ética de la AFA actuará de oficio y abrirá un expediente en su contra, Marcelo Moretti afirmó: "Claudio Tapia me dijo que me apoya”.

"NO PIENSO RENUNCIAR A MI CARGO EN SAN LORENZO"

Marcelo Moretti, en exclusiva con TyC Sports, aseguró que continuará como presidente del Ciclón.



Marcelo Moretti, en exclusiva con TyC Sports, aseguró que continuará como presidente del Ciclón. pic.twitter.com/M1rjG429ib — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025

“Tengo una calentura tremenda. El año pasado quisieron voltearme y no pudieron. Este año, arrancamos bien, vamos terceros, estamos unidos, intercambiamos cartas con el Papa. Esto lo hace toda la oposición”, se defendió Moretti.