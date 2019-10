El líder Huracán se medirá con Ferro de General Pico y Gabriel Vallés está listo para su regreso

Nicolás Inostroza está feliz por el liderazgo que lleva el Globo. Fotos (Prensa Huracán Las Heras).

Omar Romero

El defensor Nicolás Inostroza es uno de los pilares de este Huracán puntero en el Federal A. Con sus proyecciones por el lateral izquierdo, Nico es muy importante en el equipo que conduce Alejandro Abaurre.

"Es lindo estar arriba. En el fútbol son pocos los buenos momentos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Sabemos que esto es largo y todavía no hemos ganado nada", dijo el lateral izquierdo a Ovación.

"Es lindo que hablen de Huracán. Nosotros vamos partido a partido. El primer objetivo a corto plazo es clasificar dentro de los seis mejores equipos y tener un lugar de privilegio para jugar por el ascenso", reconoció.

"Estamos intentando jugar al fútbol, algo difícil en esta categoría y tratamos jugar de la misma manera de local que de visitante. Tenemos un equipo que es sólido y contundente", agregó.

"Alejandro Abaurre me da la libertad para sumarme al ataque y me favorece mucho en el juego. Siempre me gustó llegar al otro área", contó el ex Gimnasia y Esgrima.

"Nos hemos hecho fuerte de local y el domingo intentaremos, ante Ferro de General Pico, seguir por el camino de la victoria y continuar punteros", cerró.