Le respondió a Passarella con duras palabras sobre el descenso de River

El descenso de River a la segunda categoría del fútbol argentino parece no perder vigencia. Es que luego de las declaraciones de Daniel Passarella sobre lo que sucedió en ese entonces, Ricardo Zielinski dijo lo propio.

El Kaiser, señalado como el primer culpable de aquel duro momento para la institución de River, rompió el silencio y aseguró que "fue Grondona" quien mandó al Millo al descenso.

Pero el Ruso, en ese entonces director técnico de Belgrano, le respondió: "Disiento totalmente con lo que piensa (Passarella) porque en los dos partidos demostramos que fuimos más que River", señaló Zielinski en el programa Ataque Futbolero que se transmite por AM 1050.

"A River lo mandó al descenso Belgrano, no lo mandó Grondona. Si Grondona no jugó", sentenció quien por estos días se encarga del primer equipo de Racing.

"Fuimos superiores y si no se hubiese metido la gente en Córdoba, el marcador hubiera terminado con un mayor margen. Me parece que no fue una declaración no afortunada. Eso es no reconocer que un equipo ascendió de la mejor forma", concluyó.