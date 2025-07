El primero en alzar la voz fue el máximo ídolo de la institución: "Buenas tardes. Primero que nada muchísimas gracias por estar hoy acá. Es maravilloso ver a tanta gente. Es un día muy importante para nuestro club, las sensaciones son todas muy lindas. Espero que los bosteros estén disfrutando mucho. Solo deseo que Leandro disfrute mucho de estar en su casa. Te quiero mucho, felicidades. Gracias por volver".

Posteriormente, llegó el turno de Leandro Paredes. Para comenzar, expresó: "Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que me tocó irme, mis ganas siempre fueron las de volver estando bien. Me toca volver a una edad en la que me siento bien futbolísticamente y mentalmente. Maduré muchísimo. Estoy feliz".

Embed - EN VIVO: Leandro Paredes es presentado en Boca | Vuelve el fútbol argentino - ESPECIAL de TNT Sports

Sobre el cariño de los hinchas de Boca, contó: "Me daba un poco de miedo saber si iba a venir gente. Recién ahora caigo lo que es esto. La gente está loca, llenar un estadio para venir a recibirme es algo increíble. Estoy muy agradecido a todos ellos".

Más declaraciones de Leandro Paredes