La Selección argentina ya conoce a su rival mundialista luego que dispute la Finalíssima

El viernes 27 de marzo se disputará en el Lusail Stadium de Qatar la Finalíssima entre la Selección argentina y la de España; desde el país árabe aprovecharon la oportunidad para llevar adelante el "Qatar Football Festival", que consta de una serie de amistosos, además del plato fuerte entre argentinos y españoles.
De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni ya conocieron su último partido antes de disputar el Mundial 2026, que se llevará adelante el 31 de marzo, cuatro días después de la Finalíssima. Aunque aún hay posibilidades que se sumen dos encuentros amistosos antes de la cita máxima.
La Selección argentina ya conoce a su rival mundialista luego de disputar la Finalíssima
El compromiso fuerte que tiene el "Qatar Football Festival" es, sin dudas, la disputa por el torneo internacional Finalíssima que tiene como vigente campeón a la Selección argentina; pero, antes y después, también habrá más fútbol para los fanáticos del deporte.
En total son seis partidos y el conjunto nacional participará de dos de ellos ya que, luego de disputar la final con la selección de España, cuatro días después jugará un partido amistoso contra los locales, Qatar.
El resto de la grilla estará formada de la siguiente manera:
Arabia Saudita - Egipto: jueves 26 de marzo en Ahmad bin Ali Stadium.
Qatar - Serbia: jueves 26 de marzo en Jassim bin Hamad Stadium.
Finalíssima: Argentina - España: 27 de marzo en Lusail Stadium.
Egipto - España: 30 de marzo en Lusail Stadium.
Serbia - Arabia Saudita: 30 de marzo en Jassim bin Hamad Stadium.
Qatar - Argentina: 31 de marzo en Lusail Stadium.
Otros amistosos probables de la Selección argentina
El "Qatar Football Festival" es una forma de capitalizar la fecha FIFA de marzo, en la que el país árabe continúa mostrando su interés por consolidar al fútbol como un deporte central del país.
Luego, en junio, habrá una nueva fecha FIFA en la que la Selección argentina ya estará en territorio estadounidense y allí planifica disputar dos partidos más, entre el 1 y el 9, ante México y Honduras, en Las Vegas y Miami, respectivamente. Aunque, por el momento, estos encuentros no están confirmados.