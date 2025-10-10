A los 5' llegó la primera jugada de peligro fue para los de Lionel Scaloni. Tagliafico recibió sobre la izquierda una pelota cruzada, y asistió a Lautaro Martínez, que remató fuerte pero el arquero Contreras tapó muy bien y la sacó al córner.

La presión argentina fue agobiante para Venezuela, que prácticamente no cruzó la línea media en gran parte del primer tiempo.

Nico Paz probó desde afuera y la pelota dio en el palo en otra clara situación de la albiceleste.

31' ¡GOOL ARGENTINO! Lo Celso



ARG 1-0 VEN



En la parte final del período inicial llegó lo mejor, en apenas tres minutos. A los 29' gran pared entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, que permitió que el volante de Chelsea entrara al área con peligro, pero lo bajaron con falta no cobrada. UN minuto después se animó Venezuela, salió de contram, quedando tres contra dos, pero Mendoza falló en la definición por el segundo palo. Tras esta acción y antes de cumplirse un minuto -55 segundos- Argentina llegó al gol con una excelente triangulación de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, donde éste pudo abrir el marcador con un remate essquinado.

Las formaciones iniciales:

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.