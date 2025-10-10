La Selección argentina juega su amistoso internacional contra Venezuela en Miami.

Este viernes la Selección argentina juega su primer partido de preparación de cara al próximo Mundial 2026 a realizarse en conjunto en Estados Unidos, México y Canadá. Allí los de Scaloni defenderán el título mundial obtenido en Qatar 2022.

El Hard Rock Stadium de Miami es el escenario para este partido entre argentinos y venezolanos en un amistoso internacional que desde la previa anticipa buen juego. Lionel Messi no jugará por tener que jugar este sábado con el Inter Miami contra Atlanta United por la MLS. El astro estuvo presente en el estadio y se lo vio tomando mate en un palco VIP junto a su familia.

El partido es arbitrado por la jueza estadounidense Tori Penso. Es la primera vez que la Selección mayor es dirigida por una mujer.

A los 5' llegó la primera jugada de peligro fue para los de Lionel Scaloni. Tagliafico recibió sobre la izquierda una pelota cruzada, y asistió a Lautaro Martínez, que remató fuerte pero el arquero Contreras tapó muy bien y la sacó al córner.

La presión argentina fue agobiante para Venezuela, que prácticamente no cruzó la línea media en gran parte del primer tiempo.

Nico Paz probó desde afuera y la pelota dio en el palo en otra clara situación de la albiceleste.

En la parte final del período inicial llegó lo mejor, en apenas tres minutos. A los 29' gran pared entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, que permitió que el volante de Chelsea entrara al área con peligro, pero lo bajaron con falta no cobrada. UN minuto después se animó Venezuela, salió de contram, quedando tres contra dos, pero Mendoza falló en la definición por el segundo palo. Tras esta acción y antes de cumplirse un minuto -55 segundos- Argentina llegó al gol con una excelente triangulación de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, donde éste pudo abrir el marcador con un remate essquinado.

Las formaciones iniciales:

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

