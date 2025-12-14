La palabra de Juan Sebastián Verón tras la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura

En ese sentido, Verón agregó: "No me lo esperaba, ni era necesario hacer. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento". La copa fue portada por el Rusito Ascacíbar, José Sosa y Guido Carrillo, desde el campo de juego hasta el sector de platea donde estaba el mandatario del Pincha. "Si me están buscando, estoy en la tribuna", había publicado desafiante en redes el ex futbolista antes del partido. Y hasta allí se acercaron los jugadores.
En la entrega de medallas estuvo presente Claudio Tapia, presidente de la AFA, con quien Verón y todo Estudiantes tuvieron conflicto en las últimas semanas al mostrarse en desacuerdo por el título otorgado a Rosario Central. Pese a la tensión, el mandatario del ente madre del fútbol argentino cumplió con el acto que suele protagonizar en la entrega de premios al equipo campeón de un certamen nacional.