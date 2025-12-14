La palabra de Juan Sebastián Verón tras la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura

Tras la consagración, los futbolistas de Estudiantes se acercaron a la tribuna para acercarle el trofeo de campeón a Juan Sebastián Verón, columna vertebral de la institución, ubicado en ese sector a causa de la sanción del Tribunal de Disciplina de AFA (por 6 meses no puede realizar "toda actividad relacionada con el fútbol").

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000054180858495471&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOS JUGADORES LE LLEVARON LA COPA A LA BRUJITA VERÓN EN LA TRIBUNA Y FESTEJÓ CON LOS HINCHAS!!! pic.twitter.com/mrqG1CwOE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Qué dijo Juan Sebastián Verón luego de de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura

Orgulloso de los jugadores y del décimo primer título nacional del Pincha, Juan Sebastián Verón expresó su felicidad y agradecimiento hacia el equipo que venció a Racing y se quedó con el trofeo del Torneo Clausura. El presidente de Estudiantes valoró el acto de los futbolistas de llevar la copa hasta la tribuna para que éste pudiera levantarla también. "Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero, y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto".