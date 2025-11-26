La lista de jugadores que no continuarán en Independiente Rivadavia para el 2026: dos supercampeones afuera y varias despedidas

Independiente Rivadavia ya trabaja con la mira puesta en la temporada 2026, parada de grandes desafíos para el club. El que viene será el año de estreno para la Lepra en un certamen internacional como lo es la Copa Libertadores, sumado a la habitual competencia en el torneo local además de la Copa Argentina y la Recopa de Campeones en simultáneo.
Con este horizonte, en el plantel deIndependiente Rivadavia comenzó la depuración de algunos futbolistas para poder rearmar un equipo que compita en todos los frentes en el 2026. Según informó el periodista Rodrigo Ríos en Radio Nihuil, Alfredo Berti ya le comunicó a algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta para el próximo año.
La lista de los jugadores que no continuarán en Independiente Rivadavia en el 2026: el adiós de dos supercampeones y varias despedidas
De los jugadores de "la vieja guardia", campeones del ascenso y campeones de la Copa Argentina, son dos lo que nos seguirán. Uno es Luciano Abecasis, quien se retiró del fútbol profesional a sus 35 años durante el último partido de local de Independiente Rivadavia ante Central Córdoba; y el otro es Santiago Flores, zaguero central que regresó de Estudiantes de La Plata para volver a vestir la camiseta con la que logró la gesta histórica del ascenso a Primera División en el 2023.
La promesa de 23 años que no logró hacer pie en la Lepra fue Laureano Rodríguez. El mediocampista de 23 años surgido en San Martín no sumó prácticamente minutos (solo disputó un pequeño fragmento del encuentro ante Huracán por el Torneo Clausura) y también será baja en el plantel que disputará la Copa Libertadores 2026.
Además, Alfredo Berti le comunicó a Pedro Souto, Thomas Ortega, Agustín Lastra, Juan Ignacio Barbieri, Matías Bergara, Santiago Muñoz y Tomás Muro que no estarán en la consideración para la temporada que viene. Gonzalo Marinelli, saldría para buscar minutos como titular en otro arco del fútbol argentino.
El mercado de pases de la Lepra ya comenzó y la idea es adquirir los pases (o un porcentaje de ellos) de Tomás Bottari, Matías Fernández y Maximiliano Amarfil. Por Ezequiel Centurió se evalúa la compra o un eventual préstamo en caso de no llegar a un acuerdo con River Plate.
Independiente Rivadavia continuará con los entrenamientos hasta el 5 de diciembre próximo cuando el plantel quede licenciado para tomarse un merecido descanso y retomar las prácticas los primeros días de enero de cada a una desafiante temporada.