La lista de jugadores que no continuarán en Independiente Rivadavia para el 2026: dos supercampeones afuera y varias despedidas

La promesa de 23 años que no logró hacer pie en la Lepra fue Laureano Rodríguez. El mediocampista de 23 años surgido en San Martín no sumó prácticamente minutos (solo disputó un pequeño fragmento del encuentro ante Huracán por el Torneo Clausura) y también será baja en el plantel que disputará la Copa Libertadores 2026.

supercampeones lepra De "la vieja guardia", campeones del ascenso y campeones de Copa Argentina, quedarán hasta el momento Victorio Ramis, Álex Arce y Diego Tonetto.

Además, Alfredo Berti le comunicó a Pedro Souto, Thomas Ortega, Agustín Lastra, Juan Ignacio Barbieri, Matías Bergara, Santiago Muñoz y Tomás Muro que no estarán en la consideración para la temporada que viene. Gonzalo Marinelli, saldría para buscar minutos como titular en otro arco del fútbol argentino.

El mercado de pases de la Lepra ya comenzó y la idea es adquirir los pases (o un porcentaje de ellos) de Tomás Bottari, Matías Fernández y Maximiliano Amarfil. Por Ezequiel Centurió se evalúa la compra o un eventual préstamo en caso de no llegar a un acuerdo con River Plate.

Independiente Rivadavia continuará con los entrenamientos hasta el 5 de diciembre próximo cuando el plantel quede licenciado para tomarse un merecido descanso y retomar las prácticas los primeros días de enero de cada a una desafiante temporada.