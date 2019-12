Klopp renovó su contrato con el Liverpool hasta 2024

El ex delantero del seleccionado argentino, Ezequiel Lavezzi, anunció su retiro del fútbol mediante una carta que publicó en la red social Instagram y donde aparece en una foto con la camiseta albiceleste en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 (el elenco nacional fue subcampeón) ante Holanda.

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣", dijo.

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣

Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣

¡Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣", culminó.

El Pocho actuó en Estudiantes de Buenos AiresA (2003-2004), San Lorenzo (2004-2007), Napoli (2007-2012) de Italia, PSG (2012-2015) y Hebei Fortune de China (2016-2019).

Consiguió 15 títulos en su carrera, entre ellos los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la Selección Argentina.