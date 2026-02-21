Independiente Rivadavia se lo dio vuelta a Independiente de Avellaneda en un partidazo

Independiente Rivadavia empata 2 a 2 con Independiente de Avellaneda en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se presenta nuevamente en el Bautista Gargantini. Esta vez enfrenta al Rojo
Independiente Rivadavia empata 2 a 2 con Independiente de Avellaneda en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Escuchalo en VIVO por Radio Nihuil
El primer gol del partido fue anotado por Alejo Osella a los 17 minutos del primer tiempo; a los 3' del complemento Gabriel Ávalos empató para la visita y a los 6' Matías Abaldo marcó el segundo para los dirigidos por Gustavo Quinteros. Pero a los 34' Fabrizio Sartori estampó el 2 a 2 y a los 39' marcó el 3-2.
El partido comenzó con un claro dominio del local, aunque al equipo de Berti le faltaba precisión en la definición. Por su parte, los dirigidos por Quinteros intentaron cortar el circuito de juego y apostar al contragolpe con Ábalos como faro.
El dominio de Independiente Rivadavia se tradujo en gol a los 17 minutos, cuando Sebastián Villa gambeteó por izquierda y tiró un centro que cayó al segundo palo, encontrando la cabeza de Alejo Osella, quien la mandó al fondo de la red.
Luego del 1 a 0 parcial, el Rojo salió a buscarlo y tuvo la paridad en los pies de Kevin Lomónaco, quien a la salida de un córner disparó y su remate se fue apenas por arriba del travesaño.
Cerca del final del primer tiempo, Independiente Rivadavia tuvo el segundo en dos ocasiones. Primero, nuevamente Villa colocó un centro como con la mano al corazón del área y Villalba envió su cabezazo cerca del poste izquierdo de Rodrigo Rey.
Luego, otra vez el capitán leproso fue protagonista: se escapó por derecha, encaró hacia el área y remató con potencia pero sin precisión. El disparo salió apenas afuera.
El Rojo no tuvo dominio ni mucho menos aproximaciones, salvo un tiro libre de Ignacio Malcorra que fue bien despejado por el arquero Bolcato.
Tras jugar con el Rojo de Avellaneda, la Lepra visitará a Racing el jueves 26 de febrero a las 17.15, por la 7ma fecha del Torneo Apertura.