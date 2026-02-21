Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia le gana a Independiente de Avellaneda con un gol de Osella

Independiente Rivadavia se presenta nuevamente en el Bautista Gargantini. Esta vez enfrenta al Rojo

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Independiente Rivadavia recibe al Rojo en el Bautista Gargantini.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Independiente de Avellaneda este sábado en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El único gol del partido fue anotado por Alejo Osella a los 17 minutos del primer tiempo.

La Lepra juega con el Rojo.

El equipo de Alfredo Berti juega su segundo partido consecutivo en condición de local y buscará dar vuelta la página luego de la derrota ante Belgrano, el pasado fin de semana. Por su parte, el Rojo buscará extender su invicto en la competencia.

Independiente Rivadavia quiere volver al triunfo

Independiente Rivadavia sufrió la primera derrota del año, el pasado 14 de febrero ante Belgrano de Córdoba en el Bautista Gargantini.

Por segundo fin de semana consecutivo, la Lepra se reencontrará con su público. Y que mejor que tener la posibilidad de tomarse revancha en condición de local. Esto, sin dudas, es lo que intentarán hacer los comandados por Alfredo Berti.

