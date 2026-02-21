Independiente Rivadavia le gana a Independiente de Avellaneda con un gol de Osella

Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Independiente de Avellaneda este sábado en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se presenta nuevamente en el Bautista Gargantini. Esta vez enfrenta al Rojo
Escuchalo en VIVO por Radio Nihuil
El único gol del partido fue anotado por Alejo Osella a los 17 minutos del primer tiempo.
El equipo de Alfredo Berti juega su segundo partido consecutivo en condición de local y buscará dar vuelta la página luego de la derrota ante Belgrano, el pasado fin de semana. Por su parte, el Rojo buscará extender su invicto en la competencia.
Independiente Rivadavia sufrió la primera derrota del año, el pasado 14 de febrero ante Belgrano de Córdoba en el Bautista Gargantini.
Por segundo fin de semana consecutivo, la Lepra se reencontrará con su público. Y que mejor que tener la posibilidad de tomarse revancha en condición de local. Esto, sin dudas, es lo que intentarán hacer los comandados por Alfredo Berti.