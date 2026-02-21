Independiente Rivadavia le gana a Independiente de Avellaneda con un gol de Osella

independiente-rivadavia-independiente-avellaneda1 La Lepra juega con el Rojo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo de Alfredo Berti juega su segundo partido consecutivo en condición de local y buscará dar vuelta la página luego de la derrota ante Belgrano, el pasado fin de semana. Por su parte, el Rojo buscará extender su invicto en la competencia.

Independiente Rivadavia quiere volver al triunfo

Independiente Rivadavia sufrió la primera derrota del año, el pasado 14 de febrero ante Belgrano de Córdoba en el Bautista Gargantini.

Por segundo fin de semana consecutivo, la Lepra se reencontrará con su público. Y que mejor que tener la posibilidad de tomarse revancha en condición de local. Esto, sin dudas, es lo que intentarán hacer los comandados por Alfredo Berti.