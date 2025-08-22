Independiente Rivadavia fue perjudicado, pero le gana a Tigre en Victoria con un golazo de Amarfil

independiente-rivadavia La Lepra busca un triunfo ante Tigre.

El Azul del Parque viene de perder 3 a 0 de local ante Boca Juniors, acumulaba dos derrotas seguidas y busca volver a sumar en una nueva presentación de visitante.

El elenco orientado por Alfredo Berti trataba de luchar el partido lejos de su arco e intentaba no meterse atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1959036589314576806&partner=&hide_thread=false NO HUBO GOL EN VICTORIA: Luciano Gómez anotaba el 1-0 de Independiente Rivadavia gracias a un blooper de Zenobio pero fue anulado por una mano previa.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/19lfGRSCru — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2025

A los 25' Luciano Gómez marcó un golazo desde lejos (el arquero Felipe Zenobio manoteó la pelota, pero se le metió en el arco) tras un rebote de la defensa local, pero fue anulado por el VAR por una mano del uruguayo Leonard Costa. Fue muy polémica esta decisión.

Amarfil se perdía una chance clara de gol, pero el Azul estaba cerca de marcar.

tigre-independiente-rivadavia Independiente Rivadavia visita a Tigre.

A los 42' Tomás Cardona metió un gran cabezazo y Ezequiel Centurión la mandó al córner con una gran atajada. Se salvó el visitante.

En el complemento la visita marcó la diferencia con un tremendo gol de Amarfil. A los 26' el mediocampista azul tomó un rebote y con un derechazo marcó el gol. El VAR chequeó el tanto por una supuesta posición adelantada, pero finalmente lo convalidó.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra jugará con Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini, por la 7ma fecha del Clausura.

Luego de ese cotejo Independiente Rivadavia se volverá a ver las caras con Tigre el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's, por los cuartos de final de la Copa Argentina.