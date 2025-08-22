Independiente Rivadavia empata con Tigre y fue perjudicado porque le anularon mal un gol

independiente-rivadavia La Lepra busca un triunfo ante Tigre.

El elenco orientado por Alfredo Berti trataba de luchar el partido lejos de su arco e intentaba no meterse atrás.

NO HUBO GOL EN VICTORIA: Luciano Gómez anotaba el 1-0 de Independiente Rivadavia gracias a un blooper de Zenobio pero fue anulado por una mano previa.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2025

A los 25' Luciano Gómez marcó un golazo desde lejos (el arquero Felipe Zenobio manoteó la pelota, pero se le metió en el arco) tras un rebote de la defensa local, pero fue anulado por el VAR por una mano del uruguayo Leonard Costa. Fue muy polémica esta decisión.

Amarfil se perdía una chance clara de gol, pero el Azul estaba cerca de marcar.

A los 42' Tomás Cardona metió un gran cabezazo y Ezequiel Centurión la mandó al córner con una gran atajada. Se salvó el visitante.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra jugará con Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini, por la 7ma fecha del Clausura.

Luego de ese cotejo Independiente Rivadavia se volverá a ver las caras con Tigre el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's, por los cuartos de final de la Copa Argentina.