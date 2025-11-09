Godoy Cruz pierde 1 a 0 contra Atlético Tucumán en el primer tiempo

GOL de Atlético Tucumán. A los 18 minutos, en el primer ataque del local, un rebote en el palo lo dejó a Renzo Tesuri sólo para empujarla y abrir el marcador.
Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29. Un triunfo en Tucumán les daría a los dirigidos por Omar Asad una ventaja, ya que en la última fecha juegan de locales el próximo domingo frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses.