Godoy Cruz pierde 1 a 0 contra Atlético Tucumán en el primer tiempo

Godoy Cruz visita al Atlético Tucumán obligado a ganar por el triunfo de Aldosivi para escapar del fondo de la tabla anual y del descenso.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Godoy Cruz busca un triunfo que lo aleje del fondo de la Tabla Anual y el descenso en el estadio Estadio Monumental Presidente José Fierro del Atlético Tucumán.

Godoy Cruz juega ante Atlético Tucumán por la 15ª y penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional un partido de suma importancia, de cara a la permanencia del Tomba en la máxima categoría. El encuentro se disputa en el estadio Presidente Fierro bajo el arbitraje de Sebastián Zunino.

GOL de Atlético Tucumán. A los 18 minutos, en el primer ataque del local, un rebote en el palo lo dejó a Renzo Tesuri sólo para empujarla y abrir el marcador.

Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29. Un triunfo en Tucumán les daría a los dirigidos por Omar Asad una ventaja, ya que en la última fecha juegan de locales el próximo domingo frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses.

► ESCUCHÁ ATLÉTICO TUCUMÁN - GODOY CRUZ EN VIVO POR RADIO NIHUIL haciendo click aquí

