Godoy Cruz empata con Chaco For Ever y erró un penal

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A los 33' del complemento el ingresado Matías Ramírez erró un penal para la visita.

En los primeros minutos el arquero Roberto Ramírez salvaba el arco tombino tras el centro desde la izquierda.

El Tomba, que viene de ganarle a Ferro en el Feliciano Gambarte, aguantaba el partido, ya que el local tenía la iniciativa.

Sin embargo, Chaco For Ever no lograba crear peligro en el arco defendido por Ramírez.

Hasta que Pino paró la pelota de pecho antes de llegar al área y de media vuelta metió un golazo.

A los 24' Ulariaga cabecó alto tras culminar una buena jugada en ataque del Expreso.

Luego Toto Pozzo tiró desviado, peor fue una buena llegada tombina.

A los 10' del complemento Ramírez no pudo embolsar una pelota, la rechazó, Marinucci le pegó al arco, el balón pegó en ambos palos y se metió.

Hubo una mano en el área, el juez cobró penal y Ramírez remató muy alto.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

El próximo partido del Tomba será con Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, el domingo 29 de marzo a las 17 en el interzonal del certamen. El cotejo se jugará con ambos públicos.