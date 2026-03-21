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Primera Nacional

Godoy Cruz empata con Chaco For Ever por la sexta fecha de la Primera Nacional

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever este sábado, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Por UNO
Godoy Cruz visita a Chaco For Ever.

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever.

Godoy Cruz empata 0 a 0 con Chaco For Ever en el marco de la 6ª fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

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En los primeros minutos el arquero Roberto Ramírez salvaba el arco tombino tras el centro desde la izquierda.

Godoy Cruz 1-

Tras tres empates seguidos, el Tomba le ganó a Ferro en el Feliciano Gambarte y logró su primera victoria bajo la conducción del entrenador Mariano Toedtli.

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