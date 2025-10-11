El único gol del partido fue anotado por Luis Silba, de cabeza, a los 33' del complemento tras un tiro libre desde la izquierda.
Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano.
Gimnasia y Esgrima es superior a Deportivo Madryn.
Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.
Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti.
Gimnasia y Esgrima empata con Deportivo Madryn.
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO
En el balance final el Lobo fue superior y merece ir ganando.
El Lobo busca llegar a Primera.