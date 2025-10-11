El único gol del partido fue anotado por Luis Silba, de cabeza, a los 33' del complemento tras un tiro libre desde la izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SiempreAlDiego/status/1977129479379030274&partner=&hide_thread=false Gol de #DeportivoMadryn! El inoxidable Luis #Silba mete un gol que puede significar un ascenso.pic.twitter.com/i1zVmhr44m — La Pelota Siempre al 10 (@SiempreAlDiego) October 11, 2025

Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano.

gimnasia-deportivo-madryn Gimnasia y Esgrima es superior a Deportivo Madryn.

Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.

Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti.

gimnasia-deportivo-madryn-3 Gimnasia y Esgrima empata con Deportivo Madryn. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En el balance final el Lobo fue superior y merece ir ganando.

El Lobo busca llegar a Primera.