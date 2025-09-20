Para este duelo causó gran sorpresa la movida del técnico Mensana Ariel Broggi, que realizó nada menos que seis cambios respecto a las formación que venía jugando, para enfrentar a San Telmo.

El Blanquinegro presentó seis cambios con respecto al equipo que venía de perder con Agropecuario, de visitante.

Primer tiempo favorable a Gimnasia y Esgrima

El equipo dirigido por Ariel Broggi tomó la iniciativa del juego y dominó las acciones y tuvo las mejores opciones de gol logró ponerse arriba con el tanto del goleador el Flaco Ferreyra.

El gol llegó tras un centro de Franco Saavedra y un certero cabezazo de Ferreyra

Gimnasia y Esgrima con este triunfo parcial es el único líder con 59 puntos y le saca tres de diferencia a Estudiantes de Río que va perdiendo de visitante frente a Chaco For Ever.