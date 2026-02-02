Gimnasia y Esgrima busca volver al triunfo ante Unión en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima dos El Lobo del Parque tras su derrota ante San Lorenzo de local buscará su recuperación ante Unión en Santa Fe. Unión Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Lobo comenzó el certamen con un triunfo histórico por 1 a 0 ante Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni, pero viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en su debut como local.

En dos partidos disputados Gimnasia y Esgrima tiene 3 puntos y buscará sumar en su excursión al Litoral.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima haría algunos cambios para jugar ante Unión.

Así llega Unión

Unión, dirigido por Leonardo Madelón, viene de perder 2-1 frente a Lanús como visitante y en la primera fecha igualó sin goles frente a Platense en su cancha.

En dos presentaciones Unión no ha podido ganar y solo tiene un punto.

Los enfrentamientos de Gimnasia y Esgrima y Unión

El último enfrentamiento entre ambos fue por Copa Argentina y lo ganó el Lobo 2 a 1 en cancha de Sarmiento de Junín. El partido se disputó el 17 de abril de 2024, e l Tanque Silva, abrió el marcador para el Lobo, igualó Bruno Pittón para el equipo santafesinoy a los 88' Nazareno Solís hizo el segundo del Mensana.

En 1972, Gimnasia y Esgrima y Unión se enfrentaron en la final del Regional por un ascenso al Nacional. En el partido de ida ganó el Tatengue 4 a 2 en Santa Fe y en la revancha fue triunfo del Lobo por 3 a 0 para clasificarse al certamen.

En 1978 volvieron a enfrentarse en el Nacional donde ambos equipos integraron la Zona B. El primer choque lo ganó el conjunto rojiblanco por 2 a 0 el 13 de noviembre de ese año, con goles de Carlos Mazzoni, de penal y Rafael Domingo Moreno. En Mendoza se dio el segundo duelo y terminó 1 a 1 porque Víctor Bottaniz anotó para el Tatengue y Enrique Orlando Genolet marcó para el Mensana.