El día que Diego Maradona lapidó a la Selección argentina en pleno sorteo de un Mundial

Maradona siempre se caracterizó por ir de frente con lo que pensaba, jamás se calló nada cuando creyó que las cosas eran injustas o no estaban bien. Su sello fue ir siempre de frente con lo que consideraba su verdad.
Diego Maradona, como de costumbre, no se guardó nada en el sorteo del último Mundial que presenció siguiendo a la Selección argentina
Corría el año 2017 y la Selección argentina se preparaba para disputar el Mundial de Rusia 2018. Dirigía entonces Jorge Sampaoli, un entrenador marcado por conflictos con los jugadores de la Albiceleste, sobre todo con los referentes de ese entonces como el Kun Agüero, Lionel Messi y el Pipa Higuaín. La relación no fluía por una serie de actitudes del DT que no cayeron bien jamás en las arcas del vestuario.
Aquel 1 de diciembre de 2017, en el Palacio Estatal del Kremlin de Moscú, se llevó a cabo el sorteo de la cita mundialista que se realizaría el año próximo y que terminaría consagrando a Francia como el máximo ganador. Diego Armando Maradona era uno de los célebres invitados a participar de la cita, y por supuesto, sus declaraciones dieron que hablar cuando criticó fuertemente a la Selección argentina dirigida por Sampaoli.
Diego tuvo un importante rol en aquel sorteo del Mundial de Rusia 2018. Vestido de traje negro -de punta en blanco- con un moño amarillo, Maradona fue el encargado de retirar algunas bolillas en el escenario del Palacio Estatal del Kremlin.
Luego de conformarse el grupo que posteriormente integró la Selección argentina (junto a Islandia, Croacia y Nigeria), se produjo una breve charla en medio del escenario entre Gary Lineker, goleador de México 86, y Diego Maradona, campeón ese mismo año en el Estadio Azteca.
Allí, al ser consultado por el grupo que le había tocado a la Albiceleste, Pelusa dio su opinión y destrozó a la Selección argentina dirigida por Jorge Sampaoli. "Argentina tiene que pasar de ronda, porque el grupo es accesible y porque tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo", sentenció el Diez enfrente de todo el público y los medios.
"Ojalá podamos jugar mejor, mostramos algunos rasgos durante las Eliminatorias, a pesar de las dificultades. Tengo al mejor del mundo y al mejor de la historia", completó Maradona defenestrando al DT de turno de la Selección argentina en ese momento.
En marzo de 2018, la Albiceleste sufrió una dura goleada ante España por 6 a 1 en un amistoso internacional -en la antesala del Mundial- y Maradona no dudó en volver a disparar contra Sampaoli. "Me jode que a nosotros nos costó mucho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo por Messi, le han perdido el respeto a la camiseta", catalogó el Diez en ese momento.
A Diego no le gustaban las actitudes de Sampaoli con los futbolistas del combinado nacional, tampoco arrastraba una buena relación con él desde tiempos anteriores. El vínculo había sufrido tensiones entre ambos cuando el oriundo de Casilda dirigía en el Sevilla de España. "A mí Sampaoli me traicionó, porque cuando Argentina ganó la Copa Davis en Croacia, él me dijo que quería aprovechar para que me hicieran un homenaje en Sevilla (cuando era DT), pero nunca lo hizo. Se notaba ya que el tenía otros pensamientos", contó Maradona alguna vez.
En este contexto, fue que criticó duramente a la Selección argentina, específicamente a su entrenador, en aquel sorteo del Mundial de Rusia 2018, el último en el que Diego participaría y presenciaría dado que su triste muerte llegó apenas dos años después a los 60 años.