Deportivo Maipú quiere seguir su buena racha frente a Alvarado, en Mar del Plata

Concentrados Deportivo Maipú.

El equipo de Alexis Matteo buscará lograr un resultado positivo frente al último de la tabla para seguir prendido en la lucha por la clasificación para disputar el ascenso a Primera.

Así llega Alvarado

Alvarado de Mar del Plata lucha por permanecer en la categoría y bajo la conducción técnica del mendocino Marcelo Vázquez viene de caer 3 a 0 ante Gimnasia y Tiro, en Salta.

El Torito está último, en zona de descenso, con 28 puntos y en el caso de ganar superará a Güemes que el sábado perdió ante Atlanta y tiene 30 puntos.

El historial entre el Deportivo Maipú y Alvarado

Deportivo Maipú y Alvarado se enfrentaron en 13 oportunidades, con 3 victorias del Cruzado, 4 de Alvarado y 6 empates.

El último cruce fue favorable a Maipú que goleó 3 a 0 por la 13ra. fecha (en mayo) con gol de Gastón Mansilla y un doblete de Pío Bonacci.

La última vez que ganó el Cruzado en Mar del Plata fue en abril de 2024 por 1 a 0 con gol de Matías Viguet.

El Cruzado tiene el gran recuerdo de haber logrado el ascenso al Argentino A en la temporada 2007-2008, luego de vencer por penales a Alvarado, en el estadio José María Minella. Ese partido se jugó el 16 de junio de 2008.

Ficha del partido y probables formaciones

Alvarado: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Tomás Fernández, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Facundo Russo; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vásquez.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 15