Deportivo Maipú pierde 1 a 0 con Atlanta por un cabezazo de Bisanz sobre el cierre del primer tiempo

El Cruzado, dirigido por Alexis Matteo, se ubica octavo en la zona B con 4 unidades, producto de una derrota en el inicio ante Agropecuario de visitante (2-1), un triunfo sobre Atlético de Rafaela (2-1), y una igualdad de visitante con San Martín de Tucumán (2-2).

futbol-primera nacional-atlanta-deportivo maipu-04 (1) Juan Pablo de la Reta sale de contragolpe para el Cruzado.

El partido Atlanta vs. Deportivo Maipú

Luego de un control territorial sin mucha profundidad por parte del local, la paciencia de Maipú casi le da buenos réditos en la contra. A los 12 minutos recuperaron una pelota en medio campo. Faggioli abrió a la derecha, y allí Saccone tiró el centro para Lisandro Cabrera, pero el arquero Rago se lo llevó por delante y despejó con los puños antes que cabeceara, en la jugada más clara de gol.

La mejor respuesta de Atlanta llegó a los 21' con una jugada individual de Ignacio Rodríguez que comenzó a gambetear en el área y sacó un remate que pudo controlar Galardi.

Atlanta presionó más y pudo general algunas llegadas que no tuvieron buen epílogo, mientras Maipú siguió esperando para tratar de lastimar de contragolpe.

A los 40' Marcelo Eggel armó una buena pared con Saccone y se mandó por izquierda hacia el arco, pero con poco ángulo y un remate débil facilitó el control de Rago.

Gol de Atlanta. Con el agregado de 1 minuto, y cumplidos los primeros 45', una rápida salida del Bohemio permitió la apertura del marcador. Larga corrida de Martín García por derecha, que lo vio por el medio entrando a Federico Bisanz, lanzó el centro, para que el volante, a la carrera, cabeceara con potencia y dejara sin chances al uno mendocino.