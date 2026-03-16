Deportivo Maipú juega en Villa Crespo contra Atlanta por la 5ª fecha de la Primera Nacional

El Deportivo Maipú juega de visitante contra Atlanta por la 5ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Don León Kolbovski de Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Deportivo Maipú busca su segunda victoria en la Primera Nacional visitando a Atlanta en Villa Crespo, bajo el arbitraje de Felipe Viola
El Deportivo Maipú juega de visitante contra Atlanta por la 5ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Don León Kolbovski de Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El árbitro del partido es Felipe Viola y se puede seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.
El Cruzado, dirigido por Alexis Matteo, se ubica octavo en la zona B con 4 unidades, producto de una derrota en el inicio ante Agropecuario de visitante (2-1), un triunfo sobre Atlético de Rafaela (2-1), y una igualdad de visitante con San Martín de Tucumán (2-2).
El partido Atlanta vs. Deportivo Maipú