Deportivo Maipú juega en Villa Crespo contra Atlanta por la 5ª fecha de la Primera Nacional

El árbitro del partido es Felipe Viola y se puede seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

El Cruzado, dirigido por Alexis Matteo, se ubica octavo en la zona B con 4 unidades, producto de una derrota en el inicio ante Agropecuario de visitante (2-1), un triunfo sobre Atlético de Rafaela (2-1), y una igualdad de visitante con San Martín de Tucumán (2-2).