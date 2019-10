Se cumplen 15 años del debut de Lionel Messi

Maxi López tuvo una carrera extensa por el fútbol europeo y tras una experiencia en el Vasco da Gama, ahora se encuentra en el Crotone de la Serie B italiana. El delantero argentino destacó los clubes por dónde pasó y la calidad de jugadores con los que compartió plantel.

"Mis representantes fueron todos genios. Yo los ayudé un poco, no es todo fácil, el que está en el fútbol lo sabe. Hay sacrificio, te perdés muchas cosas. El representante es una persona bastante importante en la carrera porque muchas veces te acompaña, te muestra opciones... Tengo una lista larga de gastadas y las tomo con alegría siempre", aseguró Maxi López en una charla con El que abandona no tiene premio (Club 947).

Te puede interesar: "La revancha con River es más importante que la final ante el Real Madrid"

"Barcelona fue mi primera experiencia en Europa. Me encontré con un Leo joven, chiquito. Éramos los únicos argentinos en aquel momento y nos ayudamos un poquito los dos con algunos referentes", explicó sobre el tiempo que compartió con Lionel Messi.

"Mi deseo era recorrer el mundo, viajar y aprender, y gracias al fútbol lo estoy cumpliendo", remarcó al repasar su carrera. Y agregó: "Jugué con Messi, Ronaldinho, Eto'o, Iniesta, Gatusso, Ibrahimovich. La experiencia que tuve con ellos fue increíble, fueron todos muy humildes. El fútbol fue mi escuela".

Te puede interesar: Boca decidió retirar de las redes el polémico spot

Maxi López recordó su paso por River, club del cual es hincha: "El partido que ganamos con gol de Cavenaghi en la Bombonera fue el más importante de mi carrera. La cancha de Boca siempre fue difícil, el Flaco (Schiavi) fue uno de los defensores más importantes de la historia de Boca. Hacer ese partido, en lo personal y colectivo, fue un salto. Me lo voy a llevar para los recuerdos en toda la vida. Hacer un partido importante en cancha de Boca siendo jugador e hincha de River, es lo máximo", aseguró sobre el triunfo 1-0 en el Clausura 2004.

Una de las tristezas más grandes fue cuando falló un penal en la Libertadores 2004 en la semifinal contra Boca: "Son las dos caras del fútbol, de la vida. Éxtasis total y el momento más difícil en diferencia de pocos días. Eso te hace crecer, ver las cosas con más equilibrio. Reventé en llanto en el vestuario", recordó el delantero de 35 años.

"Lo de Madrid es algo único en la historia por cómo se dio. El desenlace de ir a jugar a Europa, que no tiene nada que ver por ser equipos argentinos. Va a ser diferente a todos los que se puedan jugar en la historia. ¿Si vi en vivo el último superclásico? Me quedé despierto desde las 12 hasta las 4 de la mañana, no me lo podía perder. Al otro día al entrenador le dije 'vamos despacio que me acosté a las 5 de la mañana'", sentenció Maxi López sobre la final que disputaron River y Boca en la última Copa Libertadores.