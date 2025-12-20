Con la Ley del Ex, Platense le gana a Estudiantes y acaricia el Trofeo de Campeones

El estadio de San Nicolás es el escenario elegido para que Platense y Estudiantes definan al nuevo ganador del Trofeo de Campeones. El Calamar ganó su lugar tras conquistar el torneo Apertura, mientras que el Pincha por el Clausura.
Pasadas las 18 de este sábado la pelota comenzó a rodar por el verde césped con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Tal y como se preveía, el trámite del juego fue cerrado. Con más infracciones que buen juego.
La primera, y una de las pocas, de peligro fue para Estudiantes cuando el reloj marcaba 7 minutos. Cristian Medina abrió hacia la izquierda para Edwin Cetré. El colombiano jugó el mano a mano con su marcador, enganchó hacia el centro y sacó un buen remate que fue despejado por Federico Losas.
A los 10' Ezequiel Piovi remató desde más de 30 metros y la pelota, que parecía fácil, fue controlada en dos tiempos por el arquero de Platense.
Sobre el primer cuarto de hora llegó la primera aproximación para Platense. Un remate de Ignacio Schor careció de potencia y fue fácilmente contenido por Fernando Muslera.
Para encontrar otra jugada de riesgo hubo que esperar hasta el cuarto minuto de adición. Un tiro libre de Cetré fue desviado por Guido Mainero en el primer palo, quien casi convierte en su propio arco. Losas, uno de los puntos más altos del Calamar, tuvo una tremenda salvada para mantener el cero en su arco.
Cuando el complemento se estaba armando, llegó la primera de riesgo para Platense. Un lateral de Saborido y el desvío en un defensor del Pincha derivaron en el derechazo cruzado de Franco Zapiola que fue inatajable para Muslera.
De esta manera, y con la Ley del Ex, el Calamar abrió el marcador en el inicio de la segunda etapa. Por haber nacido en el Pincha, el mediocampista de 24 años no celebró el tanto.
