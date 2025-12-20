Con la Ley del Ex, Platense le gana a Estudiantes y acaricia el Trofeo de Campeones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002486949299302412&partner=&hide_thread=false LOSAS LE SACÓ EL PRIMER GOL DEL PARTIDO A CETRÉ



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/j2ynAG8PDH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

A los 10' Ezequiel Piovi remató desde más de 30 metros y la pelota, que parecía fácil, fue controlada en dos tiempos por el arquero de Platense.

Sobre el primer cuarto de hora llegó la primera aproximación para Platense. Un remate de Ignacio Schor careció de potencia y fue fácilmente contenido por Fernando Muslera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002497502885360054&partner=&hide_thread=false LOSAS VOLVIÓ A SALVAR A PLATENSE DEL PRIMERO DE ESTUDIANTES



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2U3WP19wc7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

Para encontrar otra jugada de riesgo hubo que esperar hasta el cuarto minuto de adición. Un tiro libre de Cetré fue desviado por Guido Mainero en el primer palo, quien casi convierte en su propio arco. Losas, uno de los puntos más altos del Calamar, tuvo una tremenda salvada para mantener el cero en su arco.

Platense pegó en la primera que tuvo

Cuando el complemento se estaba armando, llegó la primera de riesgo para Platense. Un lateral de Saborido y el desvío en un defensor del Pincha derivaron en el derechazo cruzado de Franco Zapiola que fue inatajable para Muslera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002503071742480559&partner=&hide_thread=false PLATENSE ABRIÓ LA FINAL Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nRSlarFT31 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

De esta manera, y con la Ley del Ex, el Calamar abrió el marcador en el inicio de la segunda etapa. Por haber nacido en el Pincha, el mediocampista de 24 años no celebró el tanto.

Datos del partido