Carlos Suraci contó que a los 16 años peleó con un oso en un circo

El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Carlos Suraci, que terminará su mandato en marzo de 2020, contó varias anécdotas en el programa Ovación 90 (se emite por Radio Nihuil) y relató que cuando tenía 16 años peleó con un oso en un circo.

"Hay locuras que se hacen cuando somos jóvenes. Tenía 16 años, me fui de mochilero con cuatro compañeros de la escuela secundaria, fue una parte de mi vida que marcó una etapa. Algunos querían ir a la Costa, insistí de ir a Carlos Paz -no sé por qué, pero era el destino-, llegó un circo, pedían a alguien que peleara con un oso (tenía guantes y bozal), y peleé con el animal", contó.

"Después allí conocí a mi mujer y a mis hijos, que es la bendición que Dios me dio. Mi suegro -que en paz descanse- me habló porque necesitaba un ayudante en el circo. Terminé mi escuela secundaria y estudié abogacía en Santa Fe, pasó el circo por ese lugar, me fui con ellos y estuve 25 años", dijo.

Y remató: "Por eso mi hijo Juan Paulo (fue futbolista) es trapecista y acróbata".

Con relación al tema futbolístico, fue consultado por la final de la Copa Mendoza, donde Gimnasia venció a Huracán Las Heras.

"Las idas y vueltas para definir la fecha de la Copa Mendoza demandó un desgaste. Le pusimos el broche de oro a un torneo que fue de menor a mayor, generó grandes expectativas y estoy contento por eso", afirmó.

Luego relató cómo fueron sus primeros tiempos en el fútbol.

"Apenas volví a Mendoza fui a Godoy Cruz, estuve siete u ocho años con el doctor Julio Vega, después estuve con Acción Deportiva y fui el encargado de acercar a José Eduardo Mansur, Alejandro Chapini y Mario Contreras al club", señaló.

"Hace 16 años que entré a la Liga como Consejero de Godoy Cruz, ese año asumió como presidente Martín Bilen, nombró a Gabriel Mostaccio como vicepresidente y a mí como tesorero. Después Mostaccio fue presidente y yo vice y posteriormente empecé a comandar la Liga", resumió.

"Si se aprueba en la asamblea del viernes, habrá un mandato de dos años como presidente. Yo podría quedarme dos años más, pero no lo voy a hacer"

"Esta ha sido una presidencia abierta, he recibido a todo el mundo. Si algún presidente consideró que una planilla estaba cara me lo tendría que haber dicho. Un club para participar en los nueve meses de la Liga (primera división, inferiores e infantiles) tiene un costo de 50 mil pesos por mes", exteriorizó.

Por último, dijo: "¿Cómo hacés para bajar el costo de la planilla, si no alcanza el ingreso de la Liga?. Gracias a Dios apelamos a los recursos de cinco clubes que están en torneos superiores que hacen un aporte extra".