Boca y Racing buscan un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca jugará este domingo con Racing en La Bombonera buscando el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports, el árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.
Esta buena racha le permitió al Boca de Claudio Úbeda finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.
Racing llegó a las semifinales con más problemas. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián “Maravilla” Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la “Academia” se imponga por 4-2.
Racing no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.
En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, y para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más, que será Marco Di Césare.
El ganador del partido entre Boca y Racing se enfrentará en la gran final con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentarán este lunes en el “Clásico Platense”.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Silvio Trucco.
Hora: 17.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.