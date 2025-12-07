Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca y Racing buscan un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca jugará este domingo con Racing en La Bombonera buscando el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por UNO
Miguel Merentiel (Boca) y Maravilla Martínez Racing) se la jugarán en La Bombonera.

Boca se medirá este domingo a las 19 con Racing en La Bombonera buscando el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports, el árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

exequiel zeballos, boca
El Changuito Zeballos, una de las figuras de Boca.

Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.

Esta buena racha le permitió al Boca de Claudio Úbeda finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Racing llegó a las semifinales con más problemas. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián “Maravilla” Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la “Academia” se imponga por 4-2.

boca-convocados
Los convocados por Claudio Úbeda para enfrentar a Racing.

Racing no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.

En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, y para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más, que será Marco Di Césare.

El ganador del partido entre Boca y Racing se enfrentará en la gran final con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentarán este lunes en el “Clásico Platense”.

Las probables formaciones de Boca y Racing:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

